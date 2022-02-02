Папери Google стануть доступнішими: Alphabet схвалила дроблення акцій
Материнська компанія Google - Alphabet - схвалила дроблення акцій у співвідношенні 20 до 1: в Alphabet хочуть зробити акції більш доступними.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що завдяки спліту більше інвесторів зможуть дозволити собі купувати папери цілком, а не через брокерські компанії.
Спліт акцій - збільшення кількості акцій корпорації, що знаходяться в обігу. Якщо в обігу у компанії був 1 млн акцій, і спліт проводиться за відношенням два-до-одного, то в компанії буде 2 млн акцій, а кожен власник 100 акцій володітиме 200. Номінальна вартість акцій при цьому пропорційно (у 2 рази) зменшується.
"Компанія оголосила, що збільшить свої акції в обігу в співвідношенні 20 до 1, щоб залучити численних дрібних інвесторів, які зійшлися на фондовий ринок під час пандемії", - пише видання.
На тлі новини акції Alphabet класу A підскочили на 10%.
В Alphabet планує дробити акції класів A, B і C.
Повідомляється, що власники таких акцій після закриття торгів 15 липня 2022 року отримають дивіденди - 19 додаткових акцій відповідного класу.
Економічна правда
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