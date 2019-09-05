Google и YouTube выплатят рекордный штраф за сбор данных детей
Компании Google и YouTube выплатят 170 миллионов долларов за сбор персональной информации несовершеннолетних без согласия их родителей.
Об этом сообщает Федеральная торговая комиссия США.
Отмечается, что обвинения в нарушении закона о защите конфиденциальности детей выдвинули Федеральная торговая комиссия и генпрокурор Нью-Йорка. Из указанной суммы 136 млн долларов компании должны заплатить комиссии, еще 34 млн - Нью-Йорку. Это рекордный штраф, который накладывался за нарушение этого закона с момента его вступления в силу в 1998 году.
Речь идет о сборе информации о постоянных идентификаторах (используются для отслеживания пользователей в интернете) зрителей каналов, ориентированных на детскую аудиторию.
Подчеркивается, что благодаря этому видеохостинг заработал "миллионы долларов" на таргетированной рекламе.
Стороны договорились, что Google и YouTube будут отчитываться о том, как они собирают данные, а также разработают и запустят систему, которая позволит идентифицировать детский контент.
Экономическая правда
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