Жеваго заперечує звинувачення ДБР у мільярдних розтратах

Костянтин Жеваго, екс-нардеп, колишній власник нині неплатоспроможного банку Фінанси і кредит, а також CEO залізорудної компанії Ferrexpo заперечує звинувачення Державного бюро розслідувань в свій бік.

Про це стало відомо з повідомлення компанії Ferrexpo на фондовій біржі LSE.

У ньому йдеться про те що, Жеваго "не вручили підозру відповідно до українських законів", а "подібні заяви в медіа порушують його громадянські права, призводять до репутаційних і економічних збитків компанії Ferrexpo і підривають авторитет держави в очах інвесторів".

Також окремо згадується те, що Жеваго наполегливо заперечує всі звинувачення в свою сторону.

Нагадуємо:

Держбюро розслідувань заочно вручило підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".

У серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.

Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Економічна правда