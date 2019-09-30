Жеваго отрицает обвинения ГБР в миллиардных растратах
Константин Жеваго, экс-нардеп, бывший владелец ныне неплатежеспособного банка Финансы и кредит, а также CEO железорудной компании Ferrexpo отрицает обвинения Государственного бюро расследований в свою сторону.
Об этом стало известно из сообщения компании Ferrexpo на фондовой бирже LSE.
В нём говорится о том что, Жеваго "не вручили подозрения в соответствии с украинскими законами", а "подобные заявления в медиа нарушают его гражданские права, приводят к репутационному и экономическому ущербу компании Ferrexpo и подрывают авторитет государства в глазах инвесторов".
Также отдельно упоминается что Жеваго настойчиво отрицает все обвинения в свою сторону.
Напоминаем:
Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".
В августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.
На причастность к преступлению также проверяли народного депутата.
Заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко тогда сообщила, что материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.
О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
Экономическая правда
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