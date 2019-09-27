ДБР заочно вручило підозру Жеваго
Держбюро розслідувань заочно вручило підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".
Про це повідомила у Facebbok перший заступник голови ДБР Ольга Варченко.
За її словами, під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.
"Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", - зазначила Варченко.
Нагадаємо:
У серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.
На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.
Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.
Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.
Економічна правда
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