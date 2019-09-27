ДБР заочно вручило підозру Жеваго

Держбюро розслідувань заочно вручило підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомила у Facebbok перший заступник голови ДБР Ольга Варченко.

За її словами, під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

"Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.