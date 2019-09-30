"Укрспирт" замовив газ у Коломойського на 13% дешевше від прайсу "Нафтогазу"

ДП "Укрспирт" уклало з ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" чергові угоди на постачання природного газу з поставкою у вересні та жовтні.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

Базову угоду з "Укрнафтобурінням" укладено за результатами торгів на ТБ "Українська енергетична біржа". У "Прозорро" жодних даних про хід біржових торгів не оприлюднено.

Газ на умовах постоплати на вересень замовили по 5,647 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а 24 вересня додатковою угоду пролонгували поставку до 31 жовтня на такий самий обсяг і збільшили ціну до 5,786 тисяч гривень. Це майже на 800 гривень дешевше від прейскуранту "Нафтогазу" на умовах постоплати.

"Укрнафтобуріння" контролюють олігарх Ігор Коломойський і найбагатший екс-нардеп Ради Віталій Хомутинник. Ще 22% акцій "Укрнафтобуріння" належить російському бізнесмену Павлу Фуксу.

Оперативне управління компанією здійснюють люди Коломойського: з липня 2015 роки її очолює Михайло Бакуненко, колишній топ-менеджер "Укрнафти".

За даними "Прозорро", "Укрнафтобуріння" з 2017 року отримало держпідряди на 470,92 млн грн. У тому числі "Укрспирт" уклав з фірмою угоди на 138,30 млн грн, ДП "Зоря" – "Машпроект" – на 274,37 млн грн, "Укрпошта" – на 36,26 млн грн.