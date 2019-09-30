"Укрспирт" заказал газ у Коломойского на 13% дешевле прайса "Нафтогаза"

ГП "Укрспирт" заключило с ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" очередные соглашения на поставку природного газа с поставкой в ​​сентябре и октябре.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наши деньги".

Базовое соглашение с "Укрнефтебурением" заключено по результатам торгов на "Украинской энергетической бирже". В "Прозорро" никаких данных о ходе биржевых торгов не обнародовано.

Газ на условиях постоплаты на сентябрь заказали по 5,647 тысяч гривен за тысячу кубометров, а 24 сентября дополнительным соглашением пролонгировали поставку до 31 октября на такой же объем и увеличили цену до 5,786 тысяч гривен. Это почти на 800 гривен дешевле прейскуранта "Нафтогаза" на условиях постоплаты.

"Укрнефтебурение" контролируют олигарх Игорь Коломойский и самый богатый экс-нардеп Рады Виталий Хомутынник. Еще 22% акций "Укрнефтебурения" принадлежит российско-украинскому бизнесмену Павлу Фуксу.

Оперативное управление компанией осуществляют люди Коломойского: с июля 2015 года ее возглавляет Михаил Бакуненко, бывший топ-менеджер "Укрнафты".

По данным "Прозорро", "Укрнефтебурение" с 2017 года получило господряды на 470,92 млн гривен. В том числе "Укрспирт" заключил с фирмой договора на 138,30 млн гривен, ГП "Заря" - "Машпроект" - на 274,37 млн грн, "Укрпочта" - на 36,26 млн грн.