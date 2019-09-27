Курс на денаціоналізацію Приватанку загрожує співпраці України з МВФ - The Economist

Курс на денаціоналізацію Приватбанку може суттєво вплинути на стосунки України та Заходу і підірвати готовність західних партнерів підтримувати державу політично і у військовому плані.



Про це пише The Economist



Видання звертає увагу на можливу причетність Коломойского до низки інцидентів, що відбулися з екс-головою НБУ Валерією Гонтаревою, зокрема у Лондоні нещодавно Гонтареву збило авто, а в Україні невідомі підпалили її будинок. Саме під час її правління розпочався процес націоналізації Приватбанку.

"З огляду на це, нещодавно висловлена думка прем’єр-міністра Гончарука про можливий компроміс і домовленості нинішнього уряду з Коломойським, дуже розлютила МВФ, який продовжує вкладати багато коштів в економіку України", - повідомляє журнал.

Нагадаємо:



Підозри слідчих, які 11 вересня провели обшук у головному офісі Приватбанку в Дніпрі, пов'язані з наймом Приватбанком рекрутингових компаній.

У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла.

30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.

Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.

Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.

12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева заперечувала свою причетність до "справи Курченка" й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.

Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".

Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.