Поліція проводить обшуки у головному офісі Приватбанку

Соборне відділення поліції міста Дніпро проводить обшуки у Центральному офісі Приватбанку.

Цю інформацію виданню НВ Бізнес підтвердили у прес-службі банку.

Перед цим про обшуки у Приватбанці написав у Facebook інвестбанкір Сергій Фурса.

"А ви говорите українська держава неповороткуа Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава, як може, намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", - написав він.

"Наразі у головному офісі Приватбанку проводяться обшуки. Працівники банку співпрацюють зі слідством", - заявили у Нацполіції Дніпра у коментарі hromadske.

Обшуки проводять за статтею 264 Кримінального кодексу (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.

Національний банк подав проти екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського позов до суду, у якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 мільярда гривень за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку на поруки Коломойського.