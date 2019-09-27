Курс на денационализацию Приватбанка грозит сотрудничеству Украины с МВФ - The Economist.

Курс на денационализацию Приватбанка может существенно повлиять на отношения Украины и Запада, и подорвать готовность западных партнеров поддерживать страну политически и в военном плане.

Об этом пишет The Economist.

Издание обращает внимание на возможную причастность Коломойского к инцидентам, произошедших с экс-главой НБУ Гонтаревой, в частности не так давно в Лондоне ее сбила машина, а в Украине неизвестные подожгли ее дом. Именно во время правления Валерии Гонтаревой начался процесс национализации Приватбанка.

"Учитывая это, недавно высказанное мнение премьер-министра Гончарука о возможном компромиссе и договоренности нынешнего правительства с Коломойским, очень разозлило МВФ, который продолжает вкладывать много средств в экономику Украины", сообщает журнал.

Напомним:

Подозрения следователей, которые 11 сентября провели обыск в главном офисе Приватбанка в Днепре, связаны с наймом Приватбанком рекрутинговых компаний.

В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.

30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.

Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.

Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".

Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.