Суд стягнув з "Агроінвестгруп" на користь Ощадбанку 265 мільйонів боргів

Госпсуд Одеської області прийняв рішення про стягнення на користь Ощадбанку з ТОВ "Іст Оілс Україна" (група компаній "Агроінвестгруп") та поручителів заборгованості у сумі понад 265 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Зазначається, що серед поручителів ТОВ "Іст Оілс Україна" - кінцевий бенефіціар Микола Кучеренко.

"Після набрання законної сили рішення буде направлено для примусового виконання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, державний Ощадбанк видав у кредит 22 млн дол фірмам, які входять до складу "Агроінвестгруп" Миколи Кучеренка, який разом із сином Віталієм переховуються від правоохоронних органів за межами України.

В ощадбанку заявили, що кредитували фірмам "Агроінвестгруп" задовго до того, як власників групи оголосили в розшук.

За даними СБУ, із жовтня 2018 року по січень 2019-го посадові особи низки компаній, що входять до складу "Агроінвестгруп", за вказівкою двох фактичних власників вивезли зернових із "Аграрного фонду" на окуповану територію Донецької та Луганської областей, де збували його за завищеними цінами.

Повідомлялося, що всього на елеваторах підприємств "Агроінвестгруп" зберігалося понад 22 тис. тонн зернових "Аграрного фонду" загальною вартістю до 200 млн грн.

Економічна правда