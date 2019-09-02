Суд взыскал с "Агроинвестгруп" в пользу Ощадбанка 265 миллионов долгов

Хозсуд Одесской области принял решение о взыскании в пользу Ощадбанка с ООО "Ист Оилс Украины" (группа компаний "Агроинвестгруп") и поручителей задолженности на сумму более 265 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что среди поручителей ООО "Ист Оилс Украина" - конечный бенефициар Николай Кучеренко.

"После вступления в законную силу решение будет направлено для принудительного исполнения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Как сообщалось ранее, государственный Ощадбанк выдал в кредит 22 млн долл фирмам, которые входят в состав "Агроинвестгруп" Николая Кучеренко, который вместе с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.

В Ощадбанке заявили, что кредитовали фирмам "Агроинвестгрупп" задолго до того, как владельцев группы объявили в розыск.

По данным СБУ, с октября 2018 года по январь 2019-го должностные лица ряда компаний, входящих в состав "Агроинвестгруп", по указанию двух фактических владельцев вывезли зерновые с "Аграрного фонда" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, где сбывали его по завышенным ценам.

Сообщалось, что всего на элеваторах предприятий "Агроинвестгруп" находилось более 22 тыс. тонн зерновых "Аграрного фонда" общей стоимостью до 200 млн грн.

Экономическая правда