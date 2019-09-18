Міністр енергетики розповів про модель анбандлінгу "Нафтогазу"

Міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що процес анбандлінгу "Нафтогазу" відновлено - Кабмін знайшов рішення, яке прийняли всі сторони процесу та підтримали європейські партнери.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, відокремлення діяльності з транспортування буде здійснене за наступною моделлю:

оператором газотранспортної системи буде визначено ТОВ "Оператор ГТСУ", яке буде повністю незалежним від НАК "Нафтогаз України";

статутний капітал ТОВ "Оператор ГТСУ" буде передано Акціонерному товариству "Магістральні газопроводи України";

100% акцій акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" зі сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля буде передане до сфери управління Міністерства фінансів.

"Запропонована модель відокремлення забезпечить передумови для створення прозорої та ефективної структури Оператора ГТС, запровадження європейських стандартів роботи, забезпечення реальної незалежності Оператора ГТС, сертифікованого відповідно до вимог європейського законодавства.

При цьому, можливість захисту інтересів України в Стокгольмському арбітражі буде збережена", - додав Оржель.

"Дуже важливо, що нам вдалося зрушити ситуацію з мертвого місця перед Тристоронніми переговорами між Україною, ЄС та РФ.

Надійна та безперебійна робота української газотранспортної системи дуже необхідна для постачальників та споживачів з країн ЄС. Деполітизація теми управління ГТС дасть нам можливість зайняти сильну позицію у переговорах", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Кабінет міністрів прийняв рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи України" Міністерству фінансів.

Економічна правда