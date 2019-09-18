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Кабмін передав "Магістральні газопроводи" міністерству фінансів

Середа, 18 вересня 2019, 13:50

Кабінет міністрів прийняв рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи України" Міністерству фінансів.

Про це заявив міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель на прес-брифінгу за підсумками засідання уряду.

Компанію передали з підпорядкування Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

"Ми передали цю компанію Мінфіну, це була вимога наших європейських партнерів", - сказав він.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

"Ми сьогодні оновили план анбандлінга, заклали чіткі терміни, заклали чітку відповідальність кожної зі сторін", - сказав він.

За його словами, в України є всі елементи, щоб підписати два договори – договір інтерконектора і договір транспортування газу (згідно з європейськими вимогами) з російською стороною.

Оржель зазначив, що прийняте рішення задовольняє європейським вимогам і підтримано НАК "Нафтогаз України", керівництво якої конфліктувало з Кабміном Володимира Гройсмана в частині вибору моделі анбандлінга.

Економічна правда

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ГТС газопровід Нафтогаз Міненерго

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