Кабмін передав "Магістральні газопроводи" міністерству фінансів
Кабінет міністрів прийняв рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи України" Міністерству фінансів.
Про це заявив міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель на прес-брифінгу за підсумками засідання уряду.
Компанію передали з підпорядкування Міністерства енергетики та навколишнього середовища.
"Ми передали цю компанію Мінфіну, це була вимога наших європейських партнерів", - сказав він.
Крім того, Кабінет міністрів затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.
"Ми сьогодні оновили план анбандлінга, заклали чіткі терміни, заклали чітку відповідальність кожної зі сторін", - сказав він.
За його словами, в України є всі елементи, щоб підписати два договори – договір інтерконектора і договір транспортування газу (згідно з європейськими вимогами) з російською стороною.
Оржель зазначив, що прийняте рішення задовольняє європейським вимогам і підтримано НАК "Нафтогаз України", керівництво якої конфліктувало з Кабміном Володимира Гройсмана в частині вибору моделі анбандлінга.
Економічна правда
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