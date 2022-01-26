Bloomberg: У питанні санкцій проти РФ Німеччина вимагає винятків для енергосектора

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Берлін наполягає на тому, щоб санкції проти Росії не включали санкцій щодо енергосектору.

Джерело: джерела та документи, з якими ознайомився Bloomberg

Деталі: Як зазначається, доки союзники працюють над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку від потенційно значних "побічних ефектів". Німеччина стурбована тим, що інакше постачання енергії в Європу можуть опинитися під загрозою, йдеться в одному із документів.

Такий "виняток" з санкцій не запобігатиме можливим заходам проти газопроводу "Північний потік — 2".

Джерела кажуть, що аналогічних поглядів дотримуються інші великі західноєвропейські країни. Один із чиновників сказав, що можна припустити, що виняток, ймовірно, буде частиною остаточного пакету санкцій, погодженого зі США, який буде застосований у разі вторгнення Росії.

У МЗС відмовилися коментувати документи.

Що передувало: Канцлер Німеччини закликав Європу та Сполучені Штати ретельно обдумати вибір санкцій проти Росії за подальшу агресію проти України, зауваживши, що санкції не можуть не мати наслідків для Німеччини.

Нагадаємо:

Країни ЄС в рамках підготовки нових санкцій проти Росії продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгнення.

ЄС працює над пакетом заходів, який включатиме обмеження здатності Москви конвертувати валюту. Блок також розглядає експортний контроль, заборону на експорт та імпорт і обмеження доступу до ключових технологій. Система платежів SWIFT та покарання у сфері енергетики все ще перебувають на розгляді.

Європейська правда