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Министр энергетики рассказал о модели анбандлинга "Нафтогаза"

Среда, 18 сентября 2019, 15:24

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что процесс анбандлинга "Нафтогаза" восстановлен - Кабмин нашел решение, которое приняли все стороны процесса и поддержали европейские партнеры.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, отделение деятельности по транспортировке будет осуществлено по следующей модели:

  • оператором газотранспортной системы будет определено ООО "Оператор ГТСУ", которое будет полностью независимым от НАК "Нафтогаз Украины";
  • уставный капитал ООО "Оператор ГТСУ" будет передано акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины";
  • 100% акций акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" из сферы управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды будет передано в сферу управления Министерства финансов.

"Предложенная модель отделения обеспечит предпосылки для создания прозрачной и эффективной структуры Оператора ГТС, внедрения европейских стандартов работы, обеспечения реальной независимости Оператора ГТС, сертифицированного в соответствии с требованиями европейского законодательства.

При этом, возможность защиты интересов Украины в Стокгольмском арбитраже будет сохранена", - добавил Оржель.

"Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ.

Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в переговорах", - отметил министр.

Напомним:

Кабинет министров утвердил анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".

Кабинет министров принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы Украины" Министерству финансов. 

Экономическая правда

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энергетика Нафтогаз

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