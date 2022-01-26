Всі розділи
Укр / Рус

Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі після аварійної зупинки

Середа, 26 січня 2022, 12:55
 
фото: укрінформ

Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі після доби простою через аварійне відключення.

Про це повідомляє прес-служба Хмельницької АЕС.

"26 січня о 06:27 перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі. Триває набір потужності.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, обладнання працює в заданому режимі", - йдеться у повідомленні.

Наразі НАЕК "Енергоатом" працює 13-ма енергоблоками з 15-ти наявних.

Протягом доби до енергосистеми планують повернути четвертий блок Запорізької АЕС.

Нагадаємо:

Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій 25 січня було виведено на ремонт.

Білорусь 25 січня надавала аварійну допомогу українській енергосистемі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЕС енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Енергоатом" змушений зупиняти енергоблоки на ремонт 25 січня 2022, 09:30
На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок для ремонту 23 січня 2022, 11:29
Виробництво електроенергії в Україні за рік зросло на 5% 11 січня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті