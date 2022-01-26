Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі після аварійної зупинки
Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі після доби простою через аварійне відключення.
Про це повідомляє прес-служба Хмельницької АЕС.
"26 січня о 06:27 перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі. Триває набір потужності.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, обладнання працює в заданому режимі", - йдеться у повідомленні.
Наразі НАЕК "Енергоатом" працює 13-ма енергоблоками з 15-ти наявних.
Протягом доби до енергосистеми планують повернути четвертий блок Запорізької АЕС.
Нагадаємо:
Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій 25 січня було виведено на ремонт.
Білорусь 25 січня надавала аварійну допомогу українській енергосистемі.
Економічна правда
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