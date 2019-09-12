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Миколаїв отримав 20 мільйонів євро кредиту від ЄБРР на закупівлю тролейбусів

Четвер, 12 вересня 2019, 16:49

Європейський банк реконструкції та розвитку надав КП "Миколаївелектротранс" кредит у розмірі 20 мільйонів євро на закупівлю 60 низкопольних тролейбусів.

Про це повідомив у Facebook старший радник із зовнішніх зв'язків Антон Усов.

Кошти також спрямують на закупівлю запчастин, діагностичного та ремонтного обладнання, а також модернізацію депо електротранспорту і підстанцій.

Проект підтриманий грантовою допомогою Європейського Союзу.

Нагадаємо:

Кабмін погодив кредит від ЄБРР на 320 мільйонів євро на розширення харківського метро.

Економчна правда

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транспорт ЄБРР

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