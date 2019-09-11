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Кабмін погодив кредит від ЄБРР на 320 мільйонів євро на розширення харківського метро

Середа, 11 вересня 2019, 16:55

Кабінет міністрів затвердив умови запуску спільного проекту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку щодо фінансування добудови лінії метрополітену у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що проект передбачає будівництво нової ділянки третьої лінії метро з двома станціями: "Державінська" та "Одеська", а також електродепо "Олексіївське" (потужністю 100 вагонів зі сполучною гілкою до третьої лінії метро), що втричі скоротить час поїздки від центру міста до південних спальних районів. 

Також планується придбання нового рухомого складу.

"Очікується, що реалізація проекту розвантажить наземну частину транспортної інфраструктури та, як наслідок, поліпшить екологічну ситуацію у місті", - йдеться у повідомленні.

У рамках проекту ЄБРР і ЄІБ виділяють на добудову метро в Харкові по 160 млн євро на умовах кредиту.

Економічна правда

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Харків метрополітен Кабмін

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