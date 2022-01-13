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Укртрансбезпека відновила дію ліцензії "Укрзалізниці"

Четвер, 13 січня 2022, 19:20
 
Pavlo Bagmut/Future Publishing via Getty Images

Державна служба з безпеки на транспорті ухвалила рішення відновити дію ліцензії "Укрзалізниці" на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

Про це повідомляє ЦТС.

12 січня Укртрансбезпека отримала від УЗ заяву із відомостями про усунення підстав, що спричинили припинення дії ліцензії.

В УТБ поінформували також, що отримали від УЗ квитанцію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

В Укртрансбезпеці зазначають, що інформація, надана залізничною компанією, свідчить про усунення у повному обсязі значної частини невідповідностей. У процесі усунення поки що знаходяться невідповідності, виправлення яких потребує значних фінансових витрат.

Враховуючи позитивну динаміку усунення невідповідностей, "Укртрансбезпекою" ухвалено рішення щодо відновлення дії ліцензії "Укрзалізниці".

У відомстві наголосили, що надалі усунення невідповідностей контролюватиметься щомісяця.

Нагадуємо:

Раніше Укртрансбезпека призупинила дію ліцензії АТ "Укрзалізниця" на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

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