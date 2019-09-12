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Николаев получил 20 миллионов евро кредита от ЕБРР на закупку троллейбусов

Четверг, 12 сентября 2019, 16:49

Европейский банк реконструкции и развития предоставил КП "Николаевэлектротранс" кредит в размере 20 миллионов евро на закупку 60 низкопольных троллейбусов.

Об этом сообщил в Facebook старший советник по внешним связям Антон Усов.

Средства также пойдут на закупку запчастей, диагностического и ремонтного оборудования, а также модернизацию депо и подстанций.

Проект поддержан грантовой помощью Европейского Союза.

Напомним:

Кабмин согласовал кредит от ЕБРР на 320 миллионов евро на расширение харьковского метро.

Экономическая правда

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транспорт ЕБРР

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