Николаев получил 20 миллионов евро кредита от ЕБРР на закупку троллейбусов
Четверг, 12 сентября 2019, 16:49
Европейский банк реконструкции и развития предоставил КП "Николаевэлектротранс" кредит в размере 20 миллионов евро на закупку 60 низкопольных троллейбусов.
Об этом сообщил в Facebook старший советник по внешним связям Антон Усов.
Средства также пойдут на закупку запчастей, диагностического и ремонтного оборудования, а также модернизацию депо и подстанций.
Проект поддержан грантовой помощью Европейского Союза.
Напомним:
Кабмин согласовал кредит от ЕБРР на 320 миллионов евро на расширение харьковского метро.
Экономическая правда
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