Голова АМКУ поки не бачить монополістів, яких можна розділити після Ostchem

Антимонопольний комітет поки не має справ, у яких було б доцільно застосувати примусовий поділ.

Про це заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв, йдеться у статті ЕП.

"Примусовий поділ – винятковий захід, який повинен застосовуватися тоді, коли зловживання монопольним становищем не може бути виправлено будь-яким іншим способом", - сказав Терентьєв.

"Але казати, що зараз до будь-якого суб'єкта, у якого частка перевищує 35% ринку, може бути застосована подібна санкція – це некоректно. Найближчим часом у нас немає справ, в яких було б доцільно застосувати примусовий поділ", - підкреслив він.

Читайте детальніше у статті: Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний

Нагадаємо:

5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташау частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Group DF олігарха Дмитра Фірташа буде оскаржувати "у судах всіх рівнів" рішення АМКУ примусово розділити группу компаній Ostchem і накласти штраф на "НФ Трейдінг" у розмірі 107 мільйонів гривень.

Економічна правда