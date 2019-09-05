АМКУ вирішив примусово поділити групу Ostchem Фірташа

5 вересня 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Про це Економічній правді повідомили в АМКУ.

Комітет встановив, що група компаній у складі заводів-виробників ПАТ "Азот", ПрАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання азот" та оптової торговельної компанії ТОВ "НФ Трейдінг Україна" зловживала монопольним (домінуючим) становищем на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив впродовж 2014-2017 років.

Зокрема, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції визнано:

Систематичний перепродаж всередині групи за завищеними цінами природного газу, який є основною сировиною при виробництві добрив, що призвело до встановлення необґрунтованої собівартості їх виробництва та, як наслідок, до завищення вартості реалізації добрив.

Зупинку виробництва азотних мінеральних добрив заводами з березня по червень 2017 року (час сезону весняно-польових робіт), що призвело до недопоставки товару аграріям.

"Підставою" для зупинки заводів стало свідоме не проведення розрахунків за поставки газу і навіть не витребування вже оплаченого групою газу із сховищ. Водночас з покупців було взято передоплату за виробництво добрив. Оскільки реалізація добрив за межі групи відбувалась через торговельну компанію ТОВ "НФ Трейдінг Україна", на цю компанію накладено максимально можливий відповідно до діючого законодавства штраф у розмірі 107 млн грн", - зазначили в АМКУ.

Також Антимонопольний комітет вважає, що якби три основних вітчизняних заводи-виробника азотних мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб’єкт – група Ostchem, встановлені зловживання були б неможливими.

"Тому, з урахуванням тривалості та істотності порушення, його негативного впливу на аграрний ринок держави, та з метою ефективного припинення зловживання монопольним становищем до заводів групи застосовано санкцію у вигляді примусового поділу, який має відбутися впродовж 9 місяців з дати одержання цього рішення", - резюмували в АМКУ.

Нагадуємо:

Активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа консолідує група Ostchem, яка включає в себе підприємства з виробництва азотних добрив "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Луганська обл.) і "Концерн Стирол" (Донецька обл., контроль над цим підприємством втрачено через окупацію частини Донбасу).

Як повідомлялося, екс-державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська допускала можливість примусового поділу активів азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

У Фірташа відреагували на можливе примусове розділення хімічного бізнесу, заявив, що попередні висновки Антимонопольного комітету щодо активів азотної хімії побудовані на недостовірних даних.

Також раніше повідомлялося, що хімзавод Фірташа підозрюють в ухилянні від сплати 56 мільйонів податків.

Економічна правда