Глава АМКУ пока не видит монополистов, которых можно разделить после Ostchem

Антимонопольный комитет пока не имеет дел, в которых было бы целесообразно применить принудительное разделение.

Об этом заявил глава АМКУ Юрий Терентьев, говорится в статье ЭП.

"Принудительное разделение - исключительная мера, которая должна применяться тогда, когда злоупотребление монопольным положением не может быть исправлено любым другим способом", - сказал Терентьев.

"Но говорить, что сейчас к любому субъекту, у которого доля превышает 35% рынка, может быть применена подобная санкция - это некорректно. В ближайшее время у нас нет дел, в которых было бы целесообразно применить принудительное разделение", - подчеркнул он.

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Напомним:

5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

Group DF олигарха Дмитрия Фирташа будет оспаривать "в судах всех уровней" решение АМКУ принудительно разделить группу компаний Ostchem и наложить штраф на "НФ Трейдинг" в размере 107 миллионов гривень.

Экономическая правда