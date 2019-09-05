У Фірташа пообіцяли оскаржувати в суді рішення АМКУ розділити Ostchem

Group DF олігарха Дмитра Фірташа буде оскаржувати "у судах всіх рівнів" рішення АМКУ примусово розділити группу компаній Ostchem і накласти штраф на "НФ Трейдінг" у розмірі 107 мільйонів гривень.

Про це Економічній правді повідомили у Group DF.

"Дане рішення є тенденційним, ухвалене на підставі аргументів сумнівної якості з грубим порушенням законодавства", - заявили у групі.

Також у Group DF заявили про лобіювання інтересів із боку конкурентів української хімічної промисловості.

"Деякі оцінки і положення не витримують ніякої критики і свідчать про лобіювання інтересів з боку конкурентів української хімічної промисловості. Таким чином, своїм рішенням АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання насамперед російських конкурентів по знищенню вітчизняного хімпрому", - зазначається у заяві.

Також підкреслюється, що дане рішення ставить під загрозу існування української хімічної промисловості.

"Ми згодні з експертами, які вважають, що дане рішення АМКУ створює загрозу для економіки України в цілому, тому що створює небезпечний прецедент щодо примусового поділу для цілої низки галузей промисловості і українських компаній", - додали у Group DF.

Зазначається також, що група "не перший рік відбиває атаки конкурентів, які в тому числі, використовують лобістський ресурс всередині української влади".

"Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення - це одна з останніх спроб корупціонерів зі старої влади виконати замовлення і дати можливість конкурентам захопити український ринок", - заявили в групі.

І додали, що в зв'язку з цим сподіваються, що "АМКУ незабаром отримає нове керівництво, яке об'єктивно розбереться в ситуації і буде діяти в інтересах українських виробників".

Окрім того, у групі пообіцяли оскаржуватимуть рішення Антимонопольного комітету в суді.

"З огляду на те, що рішення АМКУ прийняте з грубими порушеннями закону, процедури, без доказів і аргументів, Group DF безумовно буде оскаржувати це рішення в судах усіх рівнів, і ми не сумніваємося в тому, що нам вдасться захистити інтереси українського виробника і зберегти вітчизняний хімпром" , - резюмували в групі.

Нагадаємо, що 5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташау частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Економічна правда