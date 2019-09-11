Бізнес занепокоєний тимчасовими обмеженнями на Південно-Західній залізниці - ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація почала отримувати інформацію від компаній-членів логістичного комітету про те, що на регіональній філії "Південно-Західна залізниця" УЗ відбувається значний простій вагонів.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Крім того, компанії зазначають, що протягом останніх 2 місяців ситуація з промисловими вантажами на залізничній дорозі суттєво погіршилася, а вчора на сайті АТ "Укрзалізниця" з’явилась інформація про тимчасові обмеження щодо перевезень з 10.09.2019 року.

Водночас, ефективна логістика є невід’ємною складовою розвитку бізнесу, стимулювання експорту, залучення експортної виручки та, в цілому, розвитку економіки країни", - заявили в Асоціації.

"Очевидно, що логістика не має бути "вузьким горлечком" в роботі та операційних процесах бізнесу. Ми в Європейській Бізнес Асоціації про це вже неодноразово говорили і, на жаль, привід вчергове про це сказати з’явився знову в контексті того, що на Південно-Західній залізниці було встановлено тимчасові обмеження.

Вже зараз деякі компанії зазнають втрат. Водночас, якщо наразі питання не врегулювати, це може призвести навіть до того, що певні бізнеси просто зупинять діяльність", - заявила Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

Компанії-члени логістичного комітету організації вважають - якщо держава не має можливості забезпечити ефективну роботу логістичної розв’язки, таку можливість варто надати бізнесу, аби економіка країни зміцнювалась та розвивалась.

"У цьому контексті, впровадження пілотного проекту щодо допуску приватної тяги може бути поштовхом для того, щоб вантажоперевезення залізницею в Україні стали більш ефективними.

Його реалізація необхідна, з одного боку, задля вирішення питання наявної нестачі локомотивного парку АТ "Укрзалізниця", з іншого – для визначення можливих проблем в експлуатації локомотивів приватними власниками до прийняття нового комплексного ЗУ "Про залізничний транспорт", - підкреслили в Асоціації.

Економічна правда