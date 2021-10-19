У Раді хочуть збільшити ставки ввізного мита для засобів захисту рослин, бізнес – проти

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У Раді зареєстрували законопроєкт №6149 щодо змін до Митного тарифу, яким пропонують збільшити або уніфікувати ставки ввізного мита для більшості засобів захисту рослин з 0% до 2%. У ЄБА кажуть, що це призведе до дорожчання харчової продукції.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Законопроєкт №6149 зареєстрували 7 жовтня.

"Документом пропонується збільшити (або ж уніфікувати) ставки ввізного мита для переважної більшості засобів захисту рослин з 0% до 2%.

Відповідно до прогнозу ініціаторів, уніфікація ставок ввізного мита призведе до "спрощення процедури класифікації та прискорення митного оформлення товарів без здійснення лабораторних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Але представники бізнесу заявляють, що це є малоймовірним, оскільки для більшості товарних позицій, за якими класифікуються ЗЗР, чинна ставка ввізного мита складає 0% і її підвищення до 2% не вплине на складність процедури класифікації та швидкість роботи митних інспекторів під час проведення митного оформлення.

"Для цього, очевидно, потрібна системна та послідовна реформа митної служби, основною метою якої стане сервісність, а не прагнення до наповнення державного бюджету", - додають в ЄБА.

Там наголошують, що таке рішення може вплинути на розвиток нечесної конкуренції на ринку ЗЗР, "оскільки поставить частину міжнародних компаній у нерівне становище не лише по відношенню до місцевих виробників, а й до міжнародних компаній-імпортерів ЗЗР, що ввозитимуть продукцію з країн-членів ЄС" зі ставкою 0%.

Також у ЄБА наголошують, що ця ініціатива негативно вплине на настрої інвесторів.

"Крім того, це буде нести додаткове фінансове навантаження на сільське господарство. Адже, у розрахунку, затрати на обробку 1 гектару землі, зростуть у середньому на 0,5 доларів США, що, з урахуванням обсягу оброблюваних земель, може скласти до 500 мільйонів гривень щороку.

Це, за прогнозами компаній-членів асоціації, стане причиною здорожчання виробництва більшості сільськогосподарських культур та, як результат, харчової продукції", - додають в асоціації.

"І ця цифра може бути суттєво вищою, оскільки через світову енергетичну кризу уже з 2022 року основні країни-виробники планують істотне підвищення відпускних цін на ЗЗР. Тому така законодавча ініціатива відіб'ється на кишені кожного українця", - підкреслили в ЄБА.

Асоціація заявляє, що на сайті Міністерства фінансів була відсутня публікація законопроєкту для громадського обговорення перед його схваленням Кабміном.

"Тож бізнес не мав можливість навіть висловити свою думку перед реєстрацією даної ініціативи", - констатують в асоціації.

ЄБА звернулась до прем'єра з проханням звернути увагу на цю ситуацію, а до керівників профільних Комітетів ВРУ - Данила Гетманцева та Миколи Сольського - із закликом сприяти виключенню з проєкту закону положень щодо підвищення ставок ввізного мита.

Економічна правда