Регіональні компанії погіршили оцінку бізнес-клімату "на місцях" – опитування ЄБА

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Переважній частині пдприємств у більшості регіонів наразі складно вести бізнес, хоча минулого року переважали задовільні оцінки.

Про це свідчать результати опитування представників регіонального бізнесу, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Так, на першому місці за легкістю ведення бізнесу опинився Західноукраїнський регіон – 2,95 балів з 5-ти можливих, на другому місці розташувався Харків – 2,69 балів, на третьому місці Дніпро – 2,34 балів, на останньому опинився Південноукраїнський регіон – 2,25 балів.

Інтегральна оцінка усіх регіонів розташована у негативній площині.

"Серед факторів, що стримують розвиток бізнесу, перше місце ділять корупція та бюрократія. З позитивних моментів – порівняно з минулим роком у більшості регіонів покращилась оцінка транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Львів

Львівські підприємці оцінили бізнес-клімат в Україні найвище з усіх регіонів. Так, 52% опитаних стверджують, що рівень розвитку бізнес-клімату в регіоні задовільний (минулого року таких було 74%), думки ж інших розділилися - 24% говорять, що їм складно вести бізнес, а інші 24% стверджують, що легко. Минулого року тільки 6% оцінювали умови ведення бізнесу як сприятливі, кажуть в ЄБА.

При цьому, до топ-3 факторів, які негативно впливають на легкість ведення бізнесу в регіоні, респонденти віднесли (1) бюрократію, (2) корупцію, (3) незадовільний стан інфраструктури.

"Минулого року цей антирейтинг в регіоні очолювала корупція, а бюрократія була на третьому місці", - додають в Асоціації.

Водночас лизько 52% оцінили стан транспортної інфраструктури в регіоні задовільно, 29% - негативно, 19% - добре.

"І ці оцінки суттєво покращилися у порівнянні з минулим роком. До першочергових завдань для подальшого покращення транспортної інфраструктури бізнес, як і минулого року, відніс реконструкцію автомобільних доріг та модернізацію залізничного сполучення.

Більше половини підприємців, а саме 52% оцінили рівень розвитку електронних послуг задовільно, ще 38% добре, і тільки 10% - погано", - зазначають автори опитування.

Окрім розвитку інфраструктури, для покращення умов ведення бізнесу підприємці очікують також на покращення роботи судів і правоохоронних органів, ефективну боротьбу з тіньовою економікою та зменшення навантаження на Фонд оплати праці.

Підкреслюється, що 57% не очікують суттєвих змін в бізнес-кліматі протягом наступних півроку, ще 24% сподіваються на позитивні зміни, а 19% побоюються погіршення ситуації.

Третина, зокрема 33% компаній планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. 43% планують розширювати штат, а 86% планують підвищення заробітної плати.

Одеса

Підприємці Південного регіону найгірше оцінили поточний бізнес-клімат. 56% опитаних відповіли, що їм складно вести бізнес у регіоні, інші 44% - що задовільно. Жоден підприємець не відповів, що йому легко працювати, хоча минулого року таких було 13%.

Водночас до топ-3 факторів, які негативно впливають на легкість ведення бізнесу в регіоні, респонденти віднесли (1) корупцію, (2) бюрократію, (3) незадовільний стан інфраструктури.

Цього року фактор корупції вийшов на перше місце, підкреслюють в ЄБА.

"71% респондентів оцінили стан транспортної інфраструктури в регіоні як поганий та дуже поганий, 26% - як задовільний, і тільки 4% як добрий. І ці оцінки відчутно погіршилися у порівнянні з оцінками минулого року.

Серед найбільш очікуваних інфраструктурних проєктів – реконструкція автомобільних доріг, модернізація залізничного сполучення, розвиток річкової та морської інфраструктури. Майже половина опитаних, а саме 48% оцінили рівень розвитку електронних послуг в регіоні незадовільно, ще 33% - задовільно, і 19% - добре", - йдеться у повідомленні.

Для покращення бізнес-клімату компанії очікують зменшення тиску з боку контролюючих органів (хоча минулого року цей фактор не був серед топ-3 перешкод), розвиток транспортної інфраструктури, покращення роботи судів і правоохоронних органів.

Також повідомляється, що 59% очікують, що умови роботи протягом наступних пів року не зміняться, ще 26% вважають, що вони погіршаться, а 15% - що покращаться.

41% планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. Тільки 33% планують розширювати штат, а на підвищення заробітної плати можуть розраховувати співробітники 67% компаній.

Харків

Бізнес Харківського регіону також дещо погіршив оцінку поточних умов роботи. 45% переконані, що вести бізнес у регіоні складно, інші 41% відповіли, що задовільно, ще 14% вважають, що легко.

Минулого року більшість, а саме 61%, оцінювали умови роботи як задовільні.

При цьому, топ-3 факторів, які ускладнюють діяльність бізнесу, не змінилася з минулого року, змінився тільки їх порядок - це (1) бюрократія, (2) корупція, (3) відсутність верховенства права.

"Бізнес розділився майже порівну на три табори, оцінюючи стан транспортної інфраструктури в регіоні. З невеличкою різницею переважає думка, що він є добрим - 37%, хоча минулого року ця оцінка не була популярною.

Ще по 32% вважають, що він є поганим та задовільним відповідно. Топ завдання для подальшого розвитку інфраструктури – реконструкція доріг, модернізація залізничного сполучення та будівництво додаткових офісних площ. Рівень розвитку електронних послуг у регіоні 41% підприємців оцінили задовільно, 32% - добре, і ще 27% - погано", - свідчать результати опитування.

Цього року підприємці повністю оновили перелік факторів, які могли б покращити бізнес-клімат в регіоні, до них віднесли: спрощення дозвільних процедур та порядку надання адміністративних послуг, розширення переліку електронних послуг, зменшення тиску з боку контролюючих органів.

55% не очікують суттєвих змін в бізнес-кліматі протягом наступних півроку, 14% сподіваються на позитивні зміни, а 32% вважають, що ситуація погіршиться. 41% планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. Водночас 55% набиратимуть нових працівників, а 95% планують підвищення заробітної плати.

Дніпро

52% стверджують, що їм вести бізнес складно, 43% - задовільно, і ще 5% - легко. Минулого року останніх не було зовсім.

"На легкість ведення бізнесу в регіоні, в першу чергу, негативно впливає (1) корупція, (2) бюрократія, (3) ускладнені взаємини з органами влади. Останній чинник, до речі, згадується тільки представниками Дніпра у топ-3 негативних фактори впливу на інвестклімат", - відзначають в ЄБА.

"Підприємці Дніпра, в цілому, покращили оцінки стану транспортної інфраструктури. 57% опитаних вважають його задовільним, ще 24% - добрим і тільки 19% - поганим. Для покращення ситуації бізнес очікує на будівництво аеропорту, реконструкцію доріг, покращення залізничного сполучення.

Оцінка рівня розвитку електронних послуг у регіоні є переважно нейтральною, тоді як 52% вважають його задовільним, а по 24% вважають його поганим та добрим. Серед головних позитивних змін, на які очікує бізнес, респонденти назвали зменшення тиску з боку контролюючих органів, покращення роботи судової та правоохоронної систем та спрощення дозвільних процедур та порядку надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні.

62% не очікують суттєвих змін в бізнес-кліматі протягом наступних півроку, 24% сподіваються на позитивні зміни, а 14% очікують погіршення ситуації.

Майже половина, а саме 48%, планують нові масштабні інвестиційні проєкти у 2022 році. Водночас 67% створюватимуть нові робочі місця, а 81% планують підвищення заробітної плати.

Опитування проводилося з 19 жовтня до 16 листопада у дев’яти областях України. Участь в дослідженні взяла 91 компанія з регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації.

Економічна правда