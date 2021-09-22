Бізнес проти розгляду законопроєкту про податкові зміни за скороченою процедурою

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Бізнес заявляє, що проти розгляду законопроєкту №5600 щодо збалансування бюджетних надходжень, який ще називають "антиахметівським", за скороченою процедурою.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №5600 23 вересня.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та шести інших законів.

"Попри його складність і комплексність, та більше ніж 11 000 поправок, зареєстрованих до 2 читання, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України розглядав законопроєкт без належного обговорення та не допустив до участі бізнес асоціації. А для підготовки документу до 2 читання відбулось 5 зустрічей в рамках Комітету.

Разом із тим, текст доопрацьованого законопроєкту досі не було оприлюднено, а його розгляд на пленарному засіданні планується за скороченою процедурою, яка не передбачена Регламентом Верховної Ради України", - наголошують в асоціації.

"Складається враження, що таким чином просто хочуть поспіхом прийняти норми, на неприйнятності яких наголошував бізнес. та аби у бізнесу не було можливості висловитись.

Так, наприклад, до останнього відкладали розгляд питань щодо ренти на руду та радіочастотний ресурс, перенесення збитків попередніх років. І наразі, навіть перед голосуванням законопроєкту у 2 читанні, доля цих норм невідома. Це ж хіба про прогнозованість роботи бізнесу? Також, за попередньою інформацією, прибрали 4 групу платників податку для птахівників, тощо", - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

"Знову ж таки, за попередньою інформацією, серед питань, по яким до бізнесу дослухались - відмова від запровадження ПДВ на продаж житла. Серед питань, які також збурили бізнес, була заборона на виїзд керівників платників податків, що мають податковий борг. Наразі очікується, що заборона буде запроваджуватись за рішенням суду - і в цьому контексті риторичним є питання щодо ефективності судової системи в країні", - додали в ЄБА.

ЄБА наголошує на неприйнятності поспіху у прийнятті цього законопроєкту.

Підкреслюється також, що документ не враховує позицію бізнесу, "ігнорує принципи стабільності й прогнозованості державної політики та матиме негативний вплив на сумлінних платників податків".

Бізнес-спільнота звернулась до Офісу президента, керівництва ВРУ та усіх народних депутатів "стосовно недопущення розгляду парламентом законопроєкту №5600 за скороченою процедурою та наголошує на необхідності повернення його в Комітет для ґрунтовного доопрацювання із залученням представників бізнесу та експертного середовища".

Нагадаємо:

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Економічна правда