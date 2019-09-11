Бизнес обеспокоен временными ограничениями на Юго-Западной железной дороге - ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация начала получать информацию от компаний-членов логистического комитета о том, что на региональном филиале "Юго-Западная железная дорога" УЗ происходит значительный простой вагонов.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

"Кроме того, компании отмечают, что в последние 2 месяца ситуация с промышленными грузами на железной дороге существенно ухудшилась, а вчера на сайте АО "Укрзализныця" появилась информация о временных ограничениях по перевозкам с 10.09.2019 года.

В то же время, эффективная логистика является неотъемлемой составляющей развития бизнеса, стимулирования экспорта, привлечения экспортной выручки и, в целом, развития экономики страны", - заявили в Ассоциации.

"Очевидно, что логистика не должна быть "узким горлышком" в работе и операционных процессах бизнеса. Мы в Европейской Бизнес Ассоциации об этом уже неоднократно говорили и, к сожалению, повод в очередной раз об этом сказать появился снова в контексте того, что на Юго-Западной железной дороге были установлены временные ограничения.

Уже сейчас некоторые компании несут потери. В то же время, если сейчас вопрос не урегулировать, это может привести даже к тому, что определенные бизнесы просто остановят деятельность", - заявила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Компании-члены логистического комитета организации считают - если государство не имеет возможности обеспечить эффективную работу логистической развязки, такую ​​возможность следует предоставить бизнесу, чтобы экономика страны укреплялась и развивалась.

"В этом контексте, внедрение пилотного проекта по допуску частной тяги может быть толчком для того, чтобы грузоперевозки железной дорогой в Украине стали более эффективными.

Его реализация необходима, с одной стороны, для решения вопроса имеющейся нехватки локомотивного парка АО "Укрзализныця", с другой - для определения возможных проблем в эксплуатации локомотивов частными владельцами до принятия нового комплексного ЗУ "О железнодорожном транспорте", - подчеркнули в Ассоциации.

Экономическая правда