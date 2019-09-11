У Нацбанку прокоментували серпневу інфляцію
Фактичний показник інфляції в серпні 2019 року наблизився до прогнозу Національного банку, опублікованому в "Інфляційну звіті".
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
"У серпні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% (9,1% - в липні). У місячному вимірі ціни знизилися на 0,3%. Фактичний показник інфляції наблизився до траєкторії офіційного прогнозу... але все ще перевищував її через відхилення попереднього місяця", - сказано в повідомленні.
Незначне відхилення обумовлено перш за все високими темпами зростання цін на продукти харчування.
Крім того, в серпні ціни на окремі овочі і продукцію тваринного походження в подальшому росли трохи швидше, ніж очікувалося.
У той же час це відхилення було в значній мірі компенсовано завдяки іншим компонентам: трохи нижчою, ніж очікувалося, базовою інфляцією, падінням цін на пальне, а також більш стрімким уповільненням зростання адміністративно-регульованих цін.
Базова інфляція сповільнилася в річному вимірі в серпні і становила 7,2%. Жорстка монетарна політика залишалася вагомим фактором, який стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема, через канал обмінного курсу, зазначає НБУ.
Нагадуємо:
Споживчі ціни в Україні у серпні 2019 року знизилися ще на 0,3% після падіння у липні на 0,6%.
У річному вимірі інфляція за підсумками серпня знизилася до 9% із 9,1% за підсумками липня.Із початку року споживчі ціни в Україні зросли на 2,7%.
Економічна правда
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