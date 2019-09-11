В Нацбанке прокомментировали августовскую инфляцию

Фактический показатель инфляции в августе 2019 года приблизился к прогнозу Национального банка, опубликованном в "Инфляционном отчете".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"В августе 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% – в июле). В месячном измерении цены снизились на 0,3%. Фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза... но все еще превышал ее из-за отклонений предыдущего месяца", – сказано в сообщении.

Незначительное отклонение обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания.

Кроме того, в августе цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения в дальнейшем росли несколько быстрее, чем ожидалось.

В то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря другим компонентам: несколько ниже, чем ожидалось, базовой инфляцией, падением цен на топливо, а также более стремительным замедлением роста административно-регулируемых цен.

Базовая инфляция замедлилась в годовом измерении в августе и составила 7,2%. Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальный давление на цены, в частности, через канал обменного курса, отмечает НБУ.

Напоминаем:

Потребительские цены в Украине в августе 2019 года снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%.

В годовом измерении инфляция по итогам августа снизилась до 9% с 9,1% по итогам июля.

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%.

Экономическая правда