У НБУ розповіли про вплив падіння курсу гривні на інфляцію

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У НБУ прогнозують, що інфляція буде протягом наступних місяців приблизно на поточному рівні.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, відповідаючи на питання, як падіння курсу гривні вплине на інфляцію.

"Курсовий канал є найбільш потужним каналом монетарної трансмісії в Україні. І те, що відбувається останніми місяцями на валютному ринку - послаблення гривні - воно відображатиметься в цінах українських товарів.

Цей фактор ми враховували в наших прогнозах, враховували, що інфляція буде протягом наступних місяців приблизно на поточному рівні, але не так гальмуватиме, як ми припускали раніше. Тому, власне, поточне підвищення ставки є у тому числі реакцією НБУ на такі події", - сказав Ніколайчук.

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