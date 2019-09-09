Споживчі ціни в Україні продовжують падати - Держстат

Споживчі ціни в Україні у серпні 2019 року знизилися ще на 0,3% після падіння у липні на 0,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики 9 вересня.

Так, у річному вимірі інфляція за підсумками серпня знизилася до 9% із 9,1% за підсумками липня.

Згідно з раніше наданими даними Держстату, дефляція в Україні у червні-2019 становила 0,5%, тоді як в травні була зафіксована інфляція на рівні 0,7%, у квітні - 1%.

Базова інфляція в серпні становила "мінус" 0,1% у порівнянні з 0,1% у липні.

Із початку року споживчі ціни в Україні зросли на 2,7%, тоді як базова інфляція становила 2,1%.

Нагадуємо:

Споживчі ціни в Україні в липні 2019 року знизилися на 0,6% в порівнянні з червнем.

Зростання споживчих цін в Україні у 2018 році становило 9,8%, у 2017 році - 13,7%.

Прогноз Національного банку передбачає зниження річної інфляції до 6,3%.

У кінці липня центробанк підтвердив свій прогноз інфляції 6,3% за підсумками цього року, однак погіршив прогноз базової інфляції до 5,5% з 5% у квітневому звіті, одночасно поліпшивши очікування небазової інфляції до 7,6% з 8,1%.

У держбюджеті на 2019 року закладена інфляція на рівні 7,4%.

Економічна правда