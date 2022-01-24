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Інфляція в Канаді зросла до 30-річного максимуму

Понеділок, 24 січня 2022, 15:20
 
getty images

Індекс споживчих цін у Канаді у грудні 2021 року зріс на 4,8% у річному вимірі - сягнувши нового 30-річного максимуму.

Про це пише CBC News з посиланням на статистичне управління Канади.

Зокрема, різко зросли ціни на продукти - на 5,7%, це найбільший річний приріст із 2011 року.

"Так, ціни на яблука за минулий рік зросли на 6,7 відсотків, апельсини майже на стільки ж - на 6,6 відсотків. США є основним постачальником апельсинів до Канади, і через погану погоду та хворобу рослин основний регіон Флориди виробляє найменшу кількість апельсинів з 1945 року", - пише видання.

За минулий рік заморожена яловичина подорожчала майже на 12%, а шинка та бекон - приблизно на 15%.

"Нинішній вибух інфляції зумовлений перебоями в ланцюжках поставок, відкладеним попитом та інфляційними очікуваннями.

Хоча відкладений попит, як очікується, зменшиться, оскільки витрати на пандемію скорочуються, ланцюг поставок та інфляційні очікування залишаються першочерговими проблемами", - заявила економіст Ту Нгуєн із консалтингової компанії RSM.

При цьому, витрати на житло зросли на 5,4% - швидше за загальний рівень інфляції.

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Економічна правда

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Канада інфляція

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