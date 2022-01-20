Які макротренди впливатимуть на інвестиційний ринок у 2022 році

На світових ринках у 2022-му збережуться "постковідні" тренди, які ми спостерігали і в минулому році. Наприклад, однією з тенденцій 2021-го стало різке подорожчання викопних джерел енергії.

В першу чергу підвищення вартості торкнулося нафти (+55% за 2021 рік) природного газу (+114% за 2021 рік, з максимальним зростанням в грудні на 637% за рік) і вугілля (+98% за 2021, +333% до жовтня за рік).

Така динаміка пояснюється в тому числі й пандемічним чинником — істотним зростанням попиту на товари, що спровокувало зростання цін.

У поточному році такого зростання цін вже не очікується, проте торішня тенденція і надалі впливатиме на світову економіку.

У короткостроковій перспективі інфляція збережеться: ключовим чинником такого явища якраз і стало подорожчання ринку товарних інструментів.

Як наслідок, високими залишаться і ціни на електроенергію. Очікується, що у довгостроковій перспективі інфляція, швидше за все, матиме перехідний формат: зростання цін збережеться у першій половині 2022-го, але до кінця 2022-го – на початку 2023 року інфляція стабілізується на рівнях, комфортних для економічного зростання.

У середньому, за прогнозами світових інвестбанків, інфляція в США досягне 6,6% у першому кварталі 2022 року і знизиться до кінця року до 1,8%, у єврозоні інфляція знизиться з 4,1% до 1,2%, а в Китаї — навпаки збільшиться із 1,5% до 2,3%.

При цьому низка факторів потенційно триматиме інфляцію на високому рівні та сприятиме зростанню цін.

Наприклад, холодна зима може призвести до високих цін на електроенергію, так само як і виснаження товарних запасів у разі збереження перебоїв із постачанням палива. Запаси газу в Європі 2021 року були на низькому рівні.

Якщо у вересні 2020 року було заповнено 94% ємностей, то у вересні 2021-го – лише 71%. У грудні тенденція зберігалася: 60% у 2021 vs 80% у 2020.

Ризиком є і повільне відновлення ринку праці. Зараз у США на 5 млн менше працівників, ніж до початку пандемії. При цьому фіксується рекордна кількість звільнень – 3% від кількості зайнятих.

За повільного відновлення ринку праці роботодавці будуть змушені підвищувати зарплати, що може призвести до інфляції по спіралі.

Одним із трендів 2022-го стане поступове відновлення світової економіки та ринку праці після коронавірусної стагнації. Зростання світової економіки у першій половині року відбуватиметься за рахунок заощаджень та поповнення запасів підприємств.

Головним драйвером зростання споживчих витрат у 2022-2023 роках буде заробітна плата, оскільки виплату допомоги з безробіття у зв'язку з пандемією припинено.

У 2021 році зростання зарплат відбувалося в основному в низькооплачуваних секторах, де втрати співробітників були найбільшими.

Наприклад, за рік зарплати у сфері дозвілля та готельного бізнесу зросли на 7,6%, у рітейлі – на 5,9%, у сфері послуг – на 4,9%, а у промислових компаніях – на 3,5%.

Оскільки споживачі знову почали подорожувати, очікується, що 2022 року відбудеться перехід від витрат на промислові товари до витрат на послуги.

У другій половині року темпи зростання сповільняться: заощадження вичерпані, а люди будуть змушені повертатися до роботи. Очікується, що зростання світового ВВП становитиме 4,7% у 2022 році, порівняно з 6% у 2021 (США – 4,2%, Єврозона – 4,8%, Азія – 5,7%, Китай – 5,4% в 2022 році).

При побудові прогнозів на 2022 варто брати до уваги також деякі регіональні тенденції. Насамперед йдеться про Китай, де у 2021 році сталося посилення політики регулювання, що призвело до зниження прибутковості компаній.

Китайський уряд обмежив збирання та використання великими технологічними компаніями інформації, яка недоступна китайському уряду. Наприклад, Alibaba акумулює дані про платоспроможність клієнтів та їх фінансові ризики.

Також у 2021 році зафіксовано тиск на сектор приватної освіти, нерухомості, геймінгу та технологій, сталося посилення умов кредитування, що глобально впливає на ринок акцій.

Така поведінка китайського уряду залишиться ризиком для регіональних ринків, що розвиваються, і в 2022 році. Наприклад, за оцінкою UBS, протягом п'яти років річні темпи приросту прибутку китайських технологічних гігантів можуть впасти з 33% до 17% (вибірка з 11 найбільших китайських інтернет-компаній).

Ще однією "больовою точкою" Китаю став ринок нерухомості. Минулого року одразу кілька великих китайських забудовників зіштовхнулися із проблемою невиплати боргових зобов'язань.

У жовтні 2021 року обсяги розпочатого будівництва та продажу впали на 20-30% через високі відсоткові витрати. У 2022 році цей тренд збережеться, оскільки китайський уряд зайняв пасивну позицію та дозволяє ситуації розвиватися природнім шляхом.

Щоправда, деякі кроки для стабілізації все ж таки були прийняті. Наприклад, запущено прискорений розгляд заявок на отримання іпотечних кредитів та знижено іпотечні ставки в окремих регіонах. У 2022 році, на думку Goldman Sachs, відбудеться пом'якшення політики у вигляді помірного збільшення пропозиції кредитів.

Оскільки можливості для фінансування вкрай обмежені для забудовників, таке рішення зможе забезпечити певну стабільність на ринку. Проте загалом криза на ринку нерухомості Китаю в цьому році може продовжитися. Не виключено, що Китай вдасться до стимуляційної політики.

Технічний сектор, що подешевшав, банки і страхові, низка промислових секторів – все це створює потенційну середньострокову інвестиційну можливість, для якої важливо визначити правильний таймінг.

Як бути інвесторам? З одного боку на них тиснутимуть інфляційні очікування та знецінення споживчої спроможності долара: гроші втрачають свою вартість на 7-8% на рік.

З іншого боку — ринок виріс, і поки реальна вартість активів не наздожене вартість акцій, ми не побачимо такого ж стрімкого зростання, як в 2020-2021 роках. Світові інвестбанки очікують зростання ринків на 2-4% на рік, водночас деякі учасники очікують падіння індексних фондів.

У такій ситуації начебто не можна інвестувати, адже гроші втрачають свою споживчу здатність, і завтра в тебе вже за фактом виявиться менше коштів для інвестування, ніж сьогодні, але й бездумно інвестувати просто в хайпові цінні папери або індекси акцій теж не можна.

На перший план виходить фундаментальний аналіз та глибоке розуміння того, у що ти вкладаєш. Для інвестування потрібно шукати недооцінені компанії в секторах – драйверах зростання, а також компанії зі стійким бізнесом та продуктом, потенціал якого ще до кінця не розкритий.