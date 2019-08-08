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Мобільні оператори прийшли до консенсусу, що дозволить покрити 4G всю Україну

Четвер, 8 серпня 2019, 18:50
 

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell домовилися про перерозподіл радіочастот в діапазоні 900 МГц для забезпечення ефективного використання радіочастот кожним.

Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання.

Наступним етапом буде узгодження регіонального розподілу радіочастот і надання на розгляд та затвердження на державному рівні.

"Ми продовжуємо роботу над зменшенням цифрового розриву і очікуємо, що вже протягом 1,5 року оператори зможуть розвинути мережі, щоб вони забезпечували доступ до 4G майже для 100% населення України, незалежно від місця проживання", - зазначає BRDO.

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Нагадуємо:

У липні Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку, рекомендувала компаніям "Київстар" та "Інтертелеком" в найближчий місяць подати заяву про зменшення їхніх частот в діапазоні 800-900 МГц.

За підсумками 2018 року доходи українських операторів від надання інтернет-послугвперше перевищили доходи від голосового зв'язку.

В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.

Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.

Економічна правда

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4G Київстар Vodafone Lifecell мобільний зв'язок

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