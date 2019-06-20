4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить

Президент готує указ про запуск 4G/3G в селах і на автодорогах. Хто його виконає і скільки часу на це піде.(рос)

"Идет подготовка указа президента относительно улучшение доступа к мобильному интернету в сельской местности, на автомобильных и железнодорожных путях. Речь идёт о диапазоне 900 МГц, о внедрении технологии 3G и 4G в этом диапазоне. Мы ждем этот документ в ближайшие дни".

Об этом накануне сообщил руководитель сектора IT&Telecom Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Кубраков во время круглого стола, посвященного проблеме покрытия Украины качественной мобильной связью.

В чем проблема

65% украинцев не имеют доступа к 4G. В абсолютных числах это означает, что

16 млн жителей нашей страны отрезаны от мобильной связи четвертого поколения. А во время поездок за пределы крупных городов без 4G оказываются 24 млн украинцев.

К такому выводу пришли эксперты BRDO в результате исследования проблем телекоммуникационной отрасли. Для сравнения, в Европе 4G доступен 90% населения, в Чехии — 98,8%, а в Швеции — 100%.

Європейська комісія

"Принципиальным отличием, которое позволяет европейским странам достичь повсеместного покрытия, является использование низкочастотных диапазонов (800-900 МГц) при технейтральности (право мобильного оператора самостоятельно решать какую технологию связи использовать на той или иной частоте, ЭП)", — говорит Кубраков.

По его словам, введение таких шагов в Украине позволит увеличить доступность 3G и 4G до 95% населения в течение 1,5 лет и будет способствовать дальнейшему внедрению 5G".

Особенностью использования радиочастотного ресурса, говорят специалисты BRDO, является то, что низкие частоты обеспечивают большую дальность покрытия, а высокие — лучше подходят для передачи больших объемов информации. Поэтому для сельской местности, дорог, открытых пространств используются частоты в диапазонах 800-900 МГц, а в районах с насыщенной городской застройкой — 2100-2600 МГц.

При этом в Украине именно в диапазоне 800-900 МГц частоты имеют крайне неравномерное и неэффективное распределение между пользователями. Так, среди мобильных операторов 66% спектра сосредоточено у "Киевстар", 28% находится в пользовании Vodafone Украина и 6% — у lifecell.

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Более 80% диапазона 800 МГц используется компанией "Интертелеком" для технологии CDMA. Таким образом, Украина почти не использует для современной мобильной связи так называемые coverage-диапазоны.

В то же время, в Швеции диапазон 800 МГц используется для мобильной связи еще с 2011, в Чехии — с 2014-го.

4G реально запустить только на 900 МГц

Если президент не обеспечит 65% украинцев доступом к 4G, то его предвыборное обещание построить государство в смартфоне так и останется мертворожденным.

Замглавы АП Алексей Гончарук, открывая круглый стол, напомнил присутствующим об идее президента построить государство в смартфоне:

"За этой идеей стоит глубокое понимание того, что государство нужно делать более современным, более эффективным. Потому что электронные инструменты это путь к эффективности. Это уменьшение времени на принятие решений.

Это доступность, когда человек, несмотря на место пребывания, в маленьком городе или даже за границей, может открыть ноутбук или смартфон и получить какую-нибудь государственную услугу. Все это очень важно, но эти все технологии будут очень сложно внедрить если у нас нет качественной связи", — говорил Гончарук.

Между тем, выступление участников круглого стола навело на мысль, что качественную связь в виде сплошного покрытия Украины 4G в обозримом будущем реально получить только на частотах 900 МГц.

Более низкие частоты, которые развитые страны мира освободили от аналогового ТВ и запустили на них 4G, в Украине все еще заняты аналоговым и цифровым ТВ. Как и когда эти частоты могут быть освобождены не знает даже Нацсовет по вопросам ТВ и РВ, который непосредственно и должен заниматься решением этой проблемы.

На круглом столе секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко заявил, что "более-менее понятно", что делать с аналоговым телевидением, которое занимает часть первого цифрового дивиденда (790-862 МГц) — оно будет отключено 31 декабря 2019.

"Но, что делать с цифровым телевидением, которое использует и первый и второй цифровой дивиденд, здесь мы пока что понятия не имеем", — не стал скрывать представитель госрегулятора. Эту позицию он объяснил тем, что госорган не имеет законных оснований забирать или менять лицензии у двух действующих провайдеров цифрового ТВ.

Таким образом, всей стране остается уповать на то, что мобильные операторы и Национальная комиссия регулирования связи и информатизации сможет договориться об условиях перераспределения частот в диапазоне 900 МГц для запуска на этих частотах 4G и 3G.

Позиция телекомрегулятора и мобильных операторов

За перераспределение частот в диапазоне 900 МГц отвечает Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации. Его главу — Александра Животовского — на второй срок назначил Петр Порошенко накануне утраты президентских полномочий.

Почти год назад Александр Животовский активно занялся продвижением плана перераспределения 900-х частот. "Экономическая правда" тогда опубликовала статью на эту тему . Но за прошедшее время план НКРСИ не обрел сколько-нибудь значимых реальных очертаний. А на круглом столе 19 июня 2019 Александр Животовский и вовсе тему рефарминга 900-го диапазона обошел стороной.

В свою очередь Александр Комаров, президент "Киевстар", который владеет 66% частот в диапазоне 900 МГц заявил, что компания готова договариваться о перераспределении спектра.

Распределение частот между операторами телекоммуникаций и технологиями, МГц 1

Технология (частота, МГц) Киевстар Vodafone Украина lifecell Интертелеком Тримоб Всего, МГц GSM (900) 533,4 269 61,6 864 Е-GSM (900) 100,8 100,8 UMTS (2000) 810 810 810 810 3240 LTE (2600) 810 540 810 2160 LTE/GSM (1800) 1890 1350 810 4050 CDMA (800-900) 135 740,3 885,3 Всего 4144,2 2969 2626,6 740,3 810 11300,1

"Мы, как "Киевстар" готовы договариваться, — сказал Комаров. — Мы понимаем, что есть исторически сложившийся перекос в распределение спектра. Мы понимаем, что должны быть какие-то уступки. Я не могу принять это решение, это решение борда (совета директоров, ЭП) VEON. Но нам кажется, что у нас достаточно аргументов разговаривать с бордом для следующего шага в развитии рынка".

"Принципиально необходимо изменить текущую ситуацию, потому что она загоняет всех игроков рынка в угол. Поэтому готовность к этому диалогу есть. Предложение с нашей стороны есть по дефрагментации, по изменению спектра. Здесь важна роль регулятора и важна таких организаций, как BRDO, чтобы они каким-то образом осуществляли арбитраж", — добавляет он.

Ольга Устинова, глава Vodafone Украина, который владеет 28% спектра в диапазоне 900 МГц также поддерживает идею перераспределения спектра.

"Если мы говорим о том, что нам нужно открыть спектр 900 МГц для освоения в сельской местности, на дорогах и на других локациях, то, прежде всего, нужно перераспределить этот спектр, — говорит Устинова. — Иначе конкуренция в данном диапазоне в случае внедрения на тем технической нейтральности будет под большим вопросом.

И несомненно необходимо внедрить техническую нейтральность. Это мировая практика, когда операторы сами решают, на какой частоте, какую технологию они будут использовать. Это также один из элементов технологической конкуренции".

Исмет Языджы, генеральный директор lifecell, обладающий 6% частот в диапазоне 900 МГц также поддержал перераспределение спектра.

Вместо заключения

Невыясненным остается вопрос, будет ли глава НКРСИ, назначенный экс-президентом, помогать новому президенту реализовывать предвыборный лозунг "государство в смартфоне"?

Или запуск сплошного покрытия 4G на частотах 900 МГц станет предметом торга между старой и новой властью?