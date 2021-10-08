Федоров обіцяє, що більше не доведеться лазити на березу за інтернетом

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В Україні вперше встановили технічні показники якості мобільного інтернету, затверджені Держспецзв'язку - вимоги спонукатимуть операторів покращити мережу у містах та селах.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Відтепер, швидкість завантаження файлів для користувача буде не менше 2 мегабіт на секунду, а їхньої відправки не менше 0,5 мегабіт у секунду, додають у відомстві.

"Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв’язку допоможуть операторам покращити покриття у селах та містах. Та зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним інтернетом.

До того ж місто чи село вважатиметься покритим, тільки якщо зв'язок буде доступний мінімум на 65% території", - сказав віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Таке рішення призведе до необхідності вкладати додаткові кошти у будівництво базових станцій. Та сприятиме розвитку мереж, покращенню якості послуг для українців, а також підвищенню конкуренції між операторами", - заявили у Мінцифри.

Там зазначили, що ще у 2010 році були сформовані державні норми якості мобільного зв'язку, але жодного показника в них не було встановлено: для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з'єднання.

"Враховуючи стрімкий розвиток 4G в останні роки, нові стандарти стали вкрай необхідні", - резюмували у міністерстві.

"Уявіть ситуацію: ви не можете зловити інтернет на дачі. Ходите двором, залазите на горище, потім на березу - і тільки тоді з'являється зв'язок. Чому так відбувається? Більше десяти років тому в Україні з'явився документ зі стандартами для мобільного зв'язку, але без будь-яких цифр і вимог. Це розв'язувало операторам руки.

На цьому тижні ми нарешті змогли встановити мінімальні технічні показники. Тепер оператори будуть їх дотримуватися. Це велика перемога. Покриття інтернетом стане надійніше, а якість послуг покращиться", - додав Федоров у Telegram.

Економічна правда