Київстар закликають поділитися частотами, щоб покрити всю країну 4G
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку, рекомендувала компаніям "Київстар" та "Інтертелеком" в найближчий місяць подати заяву про зменшення їхніх частот в діапазоні 800-900 МГц.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
НКРЗІ планує перерозподілити ці частоти і запустити в цих діапазонах 4G-зв'язок.
Решта операторів, які мають частоти в низьких діапазонах, повинні протягом місяця подати в НКРЗІ заяви про дострокове впровадження нової радіотехнології у цій смузі.
Згідно з повідомленням, основним критерієм для визначення того, скільки повинен отримати частот кожен з операторів, стане кількість абонентів у кожного з них, задіяний ними номерний ресурс, а також відсоткове співвідношення радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц, яким користуються оператори телекомунікацій в країнах Європи.
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Нагадуємо:
За підсумками 2018 року доходи українських операторів від надання інтернет-послугвперше перевищили доходи від голосового зв'язку.
В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.
Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.
Економічна правда
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