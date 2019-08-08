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Мобильные операторы пришли к консенсусу, который позволит покрыть 4G всю Украину

Четверг, 8 августа 2019, 18:50
 

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц для обеспечения эффективного использования радиочастот каждым.

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования.

Следующим этапом будет согласование регионального распределения радиочастот и предоставление на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

"Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания", - отмечает BRDO.

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Напоминаем:

В июле Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, рекомендовала компаниям "Киевстар" и "Интертелеком" в ближайший месяц подать заявление об уменьшении их частот в диапазоне 800-900 МГц.

По итогам 2018 года доходы украинских операторов от предоставления интернет-услуг впервые превысили доходы от голосовой связи.

В Украине продолжают внедрять 4G. Так, 12 марта был объявлен очередной тендер на внедрение этой связи.

В то же время в США уже запускают первую общедоступную сеть 5G.

Экономическая правда

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4G Киевстар Vodafone Lifecell мобильная связь

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