В Україні продовжують упроваджувати 4G — оголошено тендер

В Україні готують черговий тендер на впровадження 4G, йдеться про частоти у діапазоні 2300-2345 МГц.

Про це повідомляється на сайті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Зокрема, у НКРЗІ запропонувала внести правку щодо того, що ці смуги радіочастот можна використовувати під мобільний зв'язок IMT та інші радіотехнології при видачі ліцензій.

Відзначається, що ці смуги звільнилися після анулювання ліцензії компанії з російським інвестором.

Нагадаємо:

На початку впровадження 4G НКРЗІ відмовила компанії "Ес-Лайн" Ройтмана, посилаючись на те, що компанія не підтвердила фінансову і технічну спроможність. "Ес-Лайн" мала у своєму розпорядженні ліцензією на радіочастоти в 2,3-2,4 ГГц.

Як повідомлялося, перша порція частот під 4G-тендер в Україні була визначена ще 2016 році.