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У США запускають першу загальнодоступну мережу 5G

Четвер, 14 березня 2019, 10:44
 

Оператор стільникового зв'язку Verizon оголосив про запуск першої загальнодоступної мережі 5G у США.

Про це повідомляє The Verge.

Починаючи з 11 квітня, 5G буде доступна в Чикаго і Міннеаполісі.

Першим смартфоном, доступним для користувачів в мережі 5G, буде Moto Z3 з 5G Moto Mod. В кінці року будуть випущені Samsung Galaxy S10 5G і LG V50 ThinQ.

З абонентів Verizon будуть брати додаткові 10 доларів на місяць за доступ, ціни на тарифи оператора тепер стартують від 85 доларів в місяць. У Verizon пообіцяли не обмежувати обсяг переданих даних в 5G-мережах.

Verizon має намір доставити 5G в більш ніж 30 міст в 2019 році.

Як пише TechCrunch, на MWC Barcelona 2019 представник компанії Qualcomm заявив, що в 2019 році 20 операторів мобільного зв'язку запускають 5G на 60 ринках.

В кінці 2018 року перші комерційні мережі 5G запустили у США і Південній Кореї.

Тим часом в Україні готують черговий тендер на впровадження 4G.

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5G

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