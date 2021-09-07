Плюс 2,4 мільярда до держбюджету: Регулятор пропонує переліцензувати додаткові частоти під 4G

фото: НКРЗІ

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), починає процес переліцензування радіочастотного спектру в діапазонах 2300 - 2400 МГц та 2575 - 2610 МГц, а також змінити розміри плати за ліцензії.

Відповідний проєкт постанови Кабміну НКРЗІ на засіданні 7 вересня запропонувала для громадського обговорення.

"Більша частина діапазону 2300-2400 МГц була вивільнена попередніми користувачами радіочастотного ресурсу, ліцензії анульовані за заявами ліцензіатів.

У діапазоні 2575-2610 МГц можливий перехід до нової радіотехнології діючим користувачем за статтею 40 ЗУ "Про радіочастотний ресурс України", - пояснили в телеком-регуляторі.

Враховуючи перераховані причини і попит операторів на додаткові смуги радіочастот для розгортання мереж 4G, в НКРСІ пропонують змінити розмір плати на радочастоти.

"У проєкті враховано вартість спектру в діапазоні 2600 МГц, яка була схвалена Кабінетом міністрів для проведення тендеру на користування радіочастотним ресурсом для 4G у 2018 році, а для діапазону 2300-2400 МГц використано результати науково-дослідної роботи щодо визначення вартості спектру, виконаної у 2020 році провідним міжнародним консультантом в галузі телекомунікацій, компанією "Analysys Мason", - додали в НКРЗІ.

У Комісії заявляють, що прийняття цих змін дозволить переліцензувати спектр для нових радіотехнологій та надати можливість операторам покращити покриття 4G.

А також - забезпечить надходження до держбюджету від 926 млн грн до 2,4 млрд грн та щорічне надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у орієнтовному розмірі 85,5 млн грн, додали в регуляторі.

Економічна правда