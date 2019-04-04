Вперше мобільні оператори заробили на інтернеті більше, ніж на дзвінках

За підсумками 2018 року доходи українських операторів від надання інтернет-послуг вперше перевищили доходи від голосового зв'язку.

Про це свідчать дані звіту Національної комісії з питань регулювання зв'язку, передає Liga.net.

Так, у 2018 році доступ до Інтернету приніс мобільним операторам 16 млрд грн, а голосові послуги - 14,7 млрд грн.

Для порівняння ще два роки тому, в 2016 році, на інтернет припадало лише 6,8 млрд грн, а на голосовий зв'язок - 20,4 млрд грн.

При цьому загальний обсяг інвестицій операторів мобільного зв'язку в 2018 році становив 17,96 млрд грн, переважно в розвиток 3G і 4G мереж.

Середня місячна плата абонента мобільного зв'язку в 2018 році зросла до 54 грн, в порівнянні з 46,7 грн в 2017 році.

Голосовий трафік операторів в 2018 році зменшився на 22% - українці "виговорили" на 50 млн хвилин менше. При цьому зростає кількість хвилин, які абоненти використовують для дзвінків на інші мережі операторів.

Загальна кількість сім-карт, з яких абоненти заходили в інтернет, за підсумками 2018 року становила 32,4 млн, що менше, ніж загальна кількість "сімок" — 54 млн штук.

При цьому у операторів практично відсутні тарифи, які пропонують винятково голосове спілкування, без інтернету.

11 млн абонентів досі користується тільки 2G (EDGE) інтернетом. І тільки 8,9 млн встигли перейти на 4G.

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