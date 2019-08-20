МАУ розпродає "патріотичні" квитки зі знижкою до 50%

Компанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про знижки до 50% на квитки на рейси до Європи, Північної Америки, Азії та Африки з нагоди Дня незалежності.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

"Скористуйтеся гарною можливістю зекономити до 50% від тарифу. До кінця літа триватимуть патріотичні знижки на рейси до Європи, Північної Америки, Азії та Африки з нагоди Дня незалежності нашої країни", - зазначається у повідомленні.

Придбати акційні квитки можна до 1 вересня 2019 року.

Скористатися квитками зі знижкою можна у період із 1 листопада 2019 року до 29 лютого 2020 року.

Наразі МАУ пропонує квитки зі знижкою на рейси із Києва, Львова, Одеси, Чернівців та Івано-Франківська.

Зокрема, зі столиці України пропонуються такі напрямки:

Київ – Вільнюс – від 680 грн

Київ – Варшава – від 730 грн

Київ – Краків – від 730 грн

Київ – Копенгаген – від 932 грн

Київ – Берлін – від 957 грн

Київ – Лондон – 1 007 грн

Київ – Стокгольм – 1 033 грн

Київ – Відень – від 1033 грн

Київ – Будапешт – від 1083 грн

Ознайомитися з усіма акційними пропозиціями можна на сайті МАУ.

Нагадаємо:

2 липня МАУ спільно з партнером АТАСС запустила перше комбіноване перевезення автобус+авіа, з’єднавши Вінницю з київським аеропортом "Бориспіль".

Економічна правда