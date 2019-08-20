МАУ распродает "патриотические" билеты со скидкой до 50%

Компания "Международные авиалинии Украины" объявила о скидках на билеты до 50% на рейсы в Европу, Северную Америку, Азию и Африку по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Воспользуйтесь хорошей возможностью сэкономить до 50% от тарифа. К концу лета будут продолжаться патриотические скидки на рейсы в Европу, Северную Америку, Азию и Африку по случаю Дня независимости нашей страны", - говорится в сообщении.

Купить билеты со скидкой можно до 1 сентября 2019 года.

Воспользоваться купленными билетами можно в период с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Сейчас МАУ предлагает билеты со скидкой на рейсы из Киева, Львова, Одессы, Черновцов и Ивано-Франковска.

В частности, из столицы Украины предлагаются следующие направления:

Киев - Вильнюс - от 680 грн

Киев - Варшава - от 730 грн

Киев - Краков - от 730 грн

Киев - Копенгаген - от 932 грн

Киев - Берлин - от 957 грн

Киев - Лондон - 1007 грн

Киев - Стокгольм - 1033 грн

Киев - Вена - от 1033 грн

Киев - Будапешт - от 1083 грн

Ознакомиться со всеми предложениями можно на сайте МАУ.

Напомним:

2 июля МАУ совместно с партнером АТАСС запустила первую комбинированную перевозку автобус+авиа, соединив Винницу с киевским аэропортом "Борисполь".

Экономическая правда