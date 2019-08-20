МАУ распродает "патриотические" билеты со скидкой до 50%
Компания "Международные авиалинии Украины" объявила о скидках на билеты до 50% на рейсы в Европу, Северную Америку, Азию и Африку по случаю Дня независимости.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
"Воспользуйтесь хорошей возможностью сэкономить до 50% от тарифа. К концу лета будут продолжаться патриотические скидки на рейсы в Европу, Северную Америку, Азию и Африку по случаю Дня независимости нашей страны", - говорится в сообщении.
Купить билеты со скидкой можно до 1 сентября 2019 года.
Воспользоваться купленными билетами можно в период с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Сейчас МАУ предлагает билеты со скидкой на рейсы из Киева, Львова, Одессы, Черновцов и Ивано-Франковска.
В частности, из столицы Украины предлагаются следующие направления:
Киев - Вильнюс - от 680 грн
Киев - Варшава - от 730 грн
Киев - Краков - от 730 грн
Киев - Копенгаген - от 932 грн
Киев - Берлин - от 957 грн
Киев - Лондон - 1007 грн
Киев - Стокгольм - 1033 грн
Киев - Вена - от 1033 грн
Киев - Будапешт - от 1083 грн
Ознакомиться со всеми предложениями можно на сайте МАУ.
Напомним:
2 июля МАУ совместно с партнером АТАСС запустила первую комбинированную перевозку автобус+авиа, соединив Винницу с киевским аэропортом "Борисполь".
Экономическая правда
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