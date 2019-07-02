МАУ запустила перевезення автобус+авіа з Вінниці до аеропорту Бориспіль

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" спільно з партнером АТАСС запустила перше комбіноване перевезення автобус+авіа, з’єднавши Вінницю з київським аеропортом "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба МАУ у Facebook.

"Плануєте подорожі з Вінниці за кордон? 1 липня 2019 року МАУ першою в Україні запустила спільно з партнером АТАСС комбіноване перевезення автобус+авіа, з’єднавши Вінницю з широкою мережею маршрутів авіакомпанії", - зазначається у повідомленні.

Це дасть змогу вінничанам комфортно дістатися потрібного пункту призначення через Київ (аеропорт "Бориспіль") з єдиним квитком МАУ, додали в авіакомпанії.

Автобусні рейси PS009/PS010, що забезпечують стикування з авіарейсами МАУ, курсують щодня:

відправлення від аеропорту "Бориспіль", Термінал D, о 20:25;

від площі біля аеропорту "Вінниця" – о 03:00.

Страховий поліс і доступ до Wi-Fi для поїздки автобусом Neoplan надаються безкоштовно.

Забронювати квитки автобус+літак можна на сайті, у касах або в агентствах.

Нагадаємо, в січні 2018 року МАУ запустила рейс Київ-Вінниця.

Економічна правда