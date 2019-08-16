Розпочати опалювальний сезон у Кривому Розі буде складно - Трубаров

Розпочати опалювальний сезон у Кривому Розі буде складно - надто великий борг населення і комунальних підприємств за спожите тепло перед Криворізькою теплоцентраллю.

Про такі підсумки чергової наради з керівниками ТЕЦ, місцевими органами влади, представниками ОДА, НАК "Нафтогаз Україна", НКРЕКП, ДП "Енергоринок" повідомив в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров у Facebook.

"Криворізька ТЦ має найнижчий рівень розрахунку за спожитий газ, лише 56 відсотків, а борг перед "Нафтогазом" - 1,7 мільярди гривень", - написав він.

Борги перед Криворізькою теплоцентраллю, зазначив Трубаров, не дозволяє отримати номінацію на газ у "Нафтогазі" на новий опалювальний сезон.

"У понеділок проводимо зустріч з керівництвом НАК "Нафтогаз Україна", на якій мусимо знайти вихід по Криворізькій ТЦ і забезпечити місто теплом", - зазначив в. о. голови Фонду держмайна.

Сєвєродонецька, Херсонська та Одеська ТЕЦ входять в опалювальний сезон за умови, що Кабінет Міністрів своєю постановою дозволить державним ТЕЦ отримати номінацію на газ із рівнем розрахунку не нижче 78 відсотків, зазначив Трубаров. І додав, що такий проект постанови вже візується у міністерствах.

В. о. глави Фонду держмайна нагадав, що минулого року постанова Кабміну передбачала рівень розрахунку не нижче 60%. Цього року Фонд пропонує підвищити до 78%.

"Миколаївська ТЕЦ" - єдина, рівень розрахунків (93%) якої дозволяє безпроблемно отримати номінацію", - зазначив Трубаров.

Дніпровська ТЕЦ, яка має рівень розрахунку за спожитий газ на рівні 63% і борг перед "Нафтогазом" у 1,5 млрд гривень, може отримати номінацію, якщо разом із місцевою владою вчасно підготують і підпишуть договір реструктуризації з НАКом (ЗУ №1730 "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств").

Нагадаємо:

2 серпня повідомлялося, що борги комунальних підприємств та низький розрахунок населення за минулий опалювальний сезон не дозволяє державним ТЕЦ отримати необхідні номінації на газ від "Нафтогазу".

Як зазначав Трубаров, теплоелектроцентралі потрібно або приватизовувати і ставити роботу на ринкові, бізнесові рейки, або невідкладно передавати органам місцевої влади, які вже на місцях мають визначитися, чи вони платитимуть самі за борги населення і різницю в тарифах, чи закликатимуть населення розраховуватися за спожите тепло.

Також нагадаємо, що наприкінці 2018 року Гройсман також пропонував ідеї щодо того, як "навести лад" із опаленням у містах. Для цього він теж пропонував міським радам ініціювати отримання у власність державних ТЕЦ.

Економічна правда