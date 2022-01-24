Запаси вугілля на складах ТЕС за тиждень зросли на 5%
За тиждень 17-24 січня запаси вугілля на складах ТЕС збільшились на 4,7% (на 31,9 тис тонн) - до 713,4 тис тонн.
Про це свідчать дані Міненерго.
Цей показник - на 27% менший за гарантовані запаси.
На "Донбасенерго" у роботі 1 із 2 енергоблоків Слов'янської ТЕС, у "Центренерго" – працюють два енергоблоки на Трипільській та по три енергоблоки на Зміївській та Вуглегірській ТЕС.
ДТЕК: на Бурштинській ТЕС - 8 із 12 блоків, на Курахівській ТЕС - 5 із 7 блоків, на Запорізькій ТЕС - 3 із 6 енергоблоків, на Добротворській та Ладижинській ТЕС - в роботі по два енергоблоки, на Придніпровській, Луганській та Криворізькій ТЕС - по одному блоку в роботі.
Нагадуємо:
Голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус заявив, що у п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року.
Раніше Герус заявив, що віялових відключень немає, за його словами, проводиться робота, щоб їх не було.
На 10 січня запаси вугілля на українських теплоелектростанціях зросли на 18,1% до 594,2 тисячі тонн, проте на жодній немає мінімального рівня.
В Україну доставили перші 60 вагонів енергетичного вугілля для Луганської ТЕС – вона є головним джерелом енергії для області, проте має найнижчі запаси вугілля в країні.
Раніше РФ блокувала доставку вугілля залізничним шляхом для ЛуТЕС (ДТЕК Ріната Ахметова).
Російська Федерація блокує постачання законтрактованого "Центренерго" 660 тис. тонн енергетичного вугілля через свою територію.
Економічна правда
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